ارتفاع كبير في أسعار الأجهزة الكهربائية.. والتجار: مفيش بيع

رصدت كاميرا برنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، حركة البيع والشراء للأجهزة الكهربائية بشارع عبدالعزيز، والاستماع إلى رأي التجار والمواطنين.

وتحدث التجار، عن أن حركة البيع والشراء في السوق، تشهد ركودا كبيرا، نظرا لقلة الأجهزة وليس ارتفاع الأسعار فقط، والتأكيد أن الأسعار تشهد ارتفاعا كبيرا نتيجة الظروف التي أضرت بالعالم أجمع وليس مصر فقط.

كما تحدث التجار، عن أن حركة البيع قليلة للغاية خلال الأشهر الماضية، وأن الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة كانا ضمن أحد الأسباب التي ساهمت في ارتفاع بعض الأجهزة الكهربائية منها «التكييف».

وتابعوا أنه منذ فترة كانت الثلاجة «باب واحد»، تباع في السوق بـ 4 آلاف جينه، والآن نتيجة الظروف الاقتصادية وما يشهده السوق أصبحت بـ 8 آلاف، والقول بأن أسعار الثلاجات تبدأ الآن من 8 آلاف جنيه وحتى 50 ألفا، والمكيف من 5 آلاف جنيه حتى 18 ألفا.