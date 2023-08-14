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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المجلات العلمية لجامعة بني سويف تحصد أعلى تقييم للمجلس الأعلى

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم، اجتماع  اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية الصادرة عن الجامعة، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها أحمد المنسق العام للجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية وأعضاء مجلس الإدارة.

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استهل الدكتور منصور الاجتماع بالتهنئة بحصول مجلات جامعة بني سويف على 7 نقاط  وهو أعلى نقاط تقييم للمجلس الأعلى للجامعات.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة موضوعات منها الموافقة على طباعة دليل المجلات العلمية الصادرة بالجامعة في مطبعة الجامعة لإتاحته عند إقامة أي مناسبة علمية، وتشكيل إدارة مجلة آفاق بحثية للعلوم الاجتماعية والإنسانية، والموافقة على لوجو غلاف مجلة International Journal Applied biochemistry & molecular.

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