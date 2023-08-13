قرار عاجل من محمد شريف ضد الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرفض تجديد عقده حتى هذه اللحظة ويرغب في الرحيل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر رفض في وقت سابق رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي الذي قدم عرض رسمي قيمته 2 مليون دولار".

وأضاف أمير هشام: "شريف يرغب في الرحيل قبل موسم من نهاية عقده ويرغب في الرحيل، وبالتالي سيتم العودة إلى كولر، وحال رفض المدير الفني سوف يستمر اللاعب مع الفريق حتى نهاية عقده، وحال موافقته سوف يتم العمل على فتح المفاوضات مع النادي السعودي".