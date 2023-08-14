التضامن تكشف هدف صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي.. فيديو

كشفت الدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن، الهدف من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي.

وقالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن، خلال لقائها ببرنامج "الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي تم إنشاءه في عام 1965 وهو وحدة إدارية تتبع وزارة التضامن".

وأضافت: "الصندوق يعمل على الارتقاء بالمستويات الاقتصادية والمعيشية للأسر محدودة الدخل في الريف المصري، فضلا عن أنه يعمل على تنمية الصناعات الريفية والبيئيئة والمنزلية".

وأشارت الدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن: "وزيرة التضامن تعمل على تفعيل الصندوق من خلال إعادة الهيكلة وتشكيل مجلس الإدارة، ووضع قواعد ولوائح جديدة".