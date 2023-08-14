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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 16 آخرين فى حادثين بطريق السويس - القاهرة

حادث
حادث

استقبل مستشفى السويس العام، مساء اليوم الأحد، حالة وفاة و16 مصابًا، نتيجة لوقوع حادثين منفصلين بطريق (السويس - القاهرة).

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تلقت غرفة عمليات مديرية أمن السويس إخطارًا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادثين منفصلين بطريق (السويس - القاهرة)، حيث كان الحادث الأول عبارة عن تصادم سيارة (ملاكي) مع سيارة أجرة (ميكروباص)؛ مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين، كما أدى حادث آخر إلى إصابة 6 أشخاص؛ إثر انقلاب سيارة (ملاكي).


وتم عمل جميع الفحوصات اللازمة في المستشفى، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة لبعض الحالات، كما تم حجز جميع الحالات بالأقسام الداخلية للمستشفى تحت الملاحظة والمتابعة الطبية، لحين التأكد من تماثل جميع المصابين للشفاء.


من جانبها، انتقلت الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بالسويس إلى المستشفى العام، لمتابعة الحالات مع الفريق الطبي.

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