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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

7 سيارات إسعاف في نقل ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بطريق مطروح إسكندرية

حادث ارشفية
حادث ارشفية

أكد مصدر بإسعاف مطروح انتقال 7 سيارات إسعاف إلى موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص واشتعال النيران بها بطريق مطروح إسكندرية الساحلي وتم نقل المصابين لمستشفى مطروح العام.

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق مطروح إسكندرية الساحلي

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وأضاف أنه فور ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 35 طريق مطروح إسكندرية وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
كان قد لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص واشتعال النيران بها بطريق مطروح إسكندرية الساحلي.
وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص واشتعال النيران بها بالكيلو 35 طريق مطروح إسكندرية الساحلي وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
واستقبلت مستشفى مطروح العام جثة هامدة و14 مصابا وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

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