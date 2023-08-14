استشاري: الأشخاص اليساريين أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية واضطرابات النوم

كشف الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن الشخص اليساري أكثر عرضة للاصابة بالأمراض النفسية، لاسيما مرض الفصام، والاكتئاب ومشاعر التنمر.

وأضاف "هندي" في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع عبر فضائية etc، أن أصحاب اليد اليسرى أكثر عرضة للإصابة بالأرق واضطرابات النوم والهشاشة النفسية، مشيرا إلى أن هناك 14 اضطرابا للنوم منها الشعور بالسقوط، الجاسوم، جث الأسنان، والكوابيس والأحلام المزعجة وغيرها.

يتميزون بالعلاقنية والتفكير المنظم والمنطقي



وأشار إلى أن الأشخاص اليسارين يتميزون بالعلاقنية والتفكير المنظم والمنطقي والإدراك والربط والتحليل، متوفق في الرياضيات والعمليات الحسابية، لا يميل إلي الاستجابة لمشاعره.

ونوه إلى أن الذين يغلب عليهم العنف والتفكير المنظم وقت القتال أغلبهم يسارين مثل نابليون بونابرت.