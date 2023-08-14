عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: الأشخاص اليساريين أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية واضطرابات النوم

الصحة النفسية
الصحة النفسية

كشف الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن الشخص اليساري أكثر عرضة للاصابة بالأمراض النفسية، لاسيما مرض الفصام، والاكتئاب ومشاعر التنمر.

وأضاف "هندي" في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع عبر فضائية etc،  أن  أصحاب اليد اليسرى أكثر عرضة للإصابة بالأرق واضطرابات النوم والهشاشة النفسية،  مشيرا إلى أن هناك 14 اضطرابا للنوم منها الشعور بالسقوط، الجاسوم، جث الأسنان، والكوابيس والأحلام المزعجة وغيرها.

يتميزون بالعلاقنية والتفكير المنظم والمنطقي


وأشار إلى أن الأشخاص اليسارين يتميزون بالعلاقنية والتفكير المنظم والمنطقي والإدراك والربط والتحليل، متوفق في الرياضيات والعمليات الحسابية، لا يميل إلي الاستجابة لمشاعره. 

ونوه إلى أن الذين يغلب عليهم العنف والتفكير المنظم وقت القتال أغلبهم يسارين مثل نابليون بونابرت.

النفسية الامراض النفسية صحة نفسية الأشخاص اليسارين اضطرابات النوم الدكتور وليد هندي التنمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة| والدواجن تتراجع 20 جنيهًا الآن

الموقع متاح الآن.. رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

لقطة محمد صلاح تكتب النهاية| ماذا حدث في مباراة ليفربول وتشيلسي ؟

قرار عاجل من محمد شريف ضد الأهلي

الأهلي خطف نجم الزمالك| صفقة جديدة لصالح القلعة الحمراء تسبب صدمة لجمهور الأبيض

10 آلاف جنيه دفعة واحدة| تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

مفاجأة مدوية.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل بسبب طبيب الأهلي النفسي

ترشيحاتنا

تذبذب فى الأسعار.. ماذا يحدث فى أسعار كرتونة البيض؟

ظاهرة فلكية جديدة.. القمر يقترن بالنجم العملاق بولوكس الليلة

مستقر منذ 5 أشهر.. سعر الدولار رسميا في مصر اليوم

اكتشاف آثري ضخم حديث العالم .. تفاصيل

10 آلاف جنيه دفعة واحدة| تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

تكلفة السماعة 40 ألف جنيه.. عم مصطفي يستغيث لمساعدة أولاده الصم|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دجاج بالساور كريم و المشروم

مصري يتزوج ملكة جمال تونس| ما القصة؟

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة

فوائد خارقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول السبيط؟

فيديو

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ