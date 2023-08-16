الحمدلله مبدأتش صغير قوي.. محمد مزربان يتحدث عن مشواره الفني

حل الفنان محمد مزربان، ضيف على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، للتحدث عن أعماله الأخيرة و مسيرته الفنية.

وقال محمد مزربان، خلال لقائه على شاشة "سي بي سي"، إنه بدأ مسيرته الفنية بمنتصف عمره، قائلا: "الحمدلله مبدأتش صغير قوي عشان مبطلش"، موضحا أنه بدأ تمثيل بسن كبير وواعي.

ورشة مجانية من نقابة المهن التمثيلية

وأضاف محمد مزربان، أنه يقوم بحضور ورش تمثيل لتطوير نفسه بشكل أكبر، و الورشة الأخيرة الذي حضرها كانت من نقابة المهن التمثيلية و بإشراف الدكتور أشرف ذكي و هي مجانية و بها قامات تقوم بتدريسها، فهي لا تهتم بالجانب التمثيلي فقط و لكن يقوموا أيضا بدراسة الصوت و الموسيقى و الإيقاع الحركي.

وتابع، أن هذه الورشة المجانية جامعة أجيال من مختلف الأعمار و القامات.