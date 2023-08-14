أحمد عبد القادر يستمتع بعطلته الصيفية في تركيا

شارك أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، صوراً في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عبد القادر من تركيا، أثناء قضاء عطلته الصيفية، وتفاعل معه متابعيه خلال التعليقات.

تصريحات أحمد عبد القادر

خرج أحمد عبد القادر لاعب الأهلي عن صمته وأطلق تصريحات قوية عبر صفحته الرسمية ردًا على الانتقادات التي يتعرض لها من قبل بعض صفحات السوشيال ميديا.

وكتب أحمد عبد القادر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “جمهور الأهلي أكبر منكم يا شويه هايفين ياللي بتقبضوا الفلوس علشان تعلو ده وتوطو ده أنا موسم كامل ساكت مفتحتش بوقي ومش هفتح بس فيه وقت لازم تتقوا ربنا فيه جو الأدمن بتاعكو والفلوس اللي بتتوزع عليكم”.