التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بالخانكة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات الجيرة بالخانكة وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بحدوث مشاجرة بين طرفين وسقوط شاب جثة هامدة إدعاء طعن.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم دكتور أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بحدوث مشادة كلامية بين شابين تطورت إلي مشاجرة بالأيدي بمنطقة القلج دائرة المركز قام علي إثرها شاب باستخراج سلاح ابيض مطواة من طيات ملابسه وطعن الآخر مما اودي بحياته في الحال متأثر بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.