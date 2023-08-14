فتح تحقيق مع نجم الزمالك فى اتحاد الكرة لحسم شكوى إنبي

يخضع أحمد عيد لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى التحقيق فى اتحاد الكرة بمعرفة الشؤون القانونية اليوم الإثنين فى شكوى نادي إنبي ضده.

وتمسك احمد عيد بعدم الاستمرار مع نادي انبي والعودة مجددا الى صفوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى ميركاتو الصيف.

كانت الشؤون القانونية في اتحاد الكرة قد حددت موعدا جديدا لخضوع احمد عيد لاعب نادى الزمالك الى التحقيق فى شكوى نادي انبي ضده.

الزمالك رغبة لاعب انبي

يذكر ان الإعلامي أحمد شوبير كشف تطورات أزمة أحمد عيد لاعب الزمالك المعار لنادي إنبي ، حيث أكد أن اللاعب رغبته القلعة البيضاء.



وقال أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس : اتحاد الكرة استدعي أحمد عيد للتحقيق معه في نزاع الزمالك وانبي ، احمد عيد رغبته اللعب في نادي الزمالك.