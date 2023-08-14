عادة أثناء قيادة السيارة تهدد جسمك بإصابات بالغة

قامت مؤسسة الفحص الفني "ديكرا" بالتحذير من وضع السائق قدميه على التابلوه أثناء القيادة، وذلك بسبب ارتفاع خطر تعرضه لإصابات بالغة، قد تكون مميتة في حال وقوع حادث.

وتابعت المؤسسة الألمانية أنه عندما تظهر الوسادة الهوائية عند وقوع حادث، نتيجة لذلك يتم ضغط القدمين إلى الخلف في أجزاء من الثانية، وفي نفس الوقت قد ينزلق الحوض تحت حزام الأمان، وبالتالي لا يمكن حماية السائق .

لذلك يجب تجنب هذه المخاطر الجسيمة، ويجب أن يحرص السائق على الجلوس في وضعية قائمة، مع ربط حزام الأمان بشكل صحيح، بحيث يكون مشدوداً على الجسم، مع مراعاة ضبط مخدع رأس المقعد بشكل سليم أيضاً، بحيث تكون الحافة العلوية على مستوى ارتفاع قمة الرأس.