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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأربعاء.. حميد الشاعري ونجوم التسعينات في حفل جماهيري على مسرح بنش بجدة

صدى البلد

في حدث فني استثنائي على مسرح بنش مارك بجدة، يقام حفل "كاسيت 90" يوم الأربعاء المقبل بالمملكة العربية السعودية، ويضم الحفل بجانب الكابو حميد الشاعري، أبرز نجوم جيل التسعينات، وسط حضور  جماهيري غفير، وتحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

ويشارك أغلب نجوم جيل التسعينات الذين بدأوا مسيرتهم وحققوا نجاحاتهم بموسيقى الكابو حميد الشاعري رائد موسيقى الجيل، ومن أبرزهم مصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، سيمون، خالد عجاج، حسام حسني، ومحمد محيي، ويقدمون خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهم التي قدموها من ألحان وتوزيع حميد الشاعري، و حققت نجاحا كبيرا في التسعينات وبداية الألفينات، وأغنيات أخرى قدموها خلال فترة انتشار الكاسيت والألبومات الغنائية.

الحفل تعرضه قناة "mbc مصر"، ويقدم نجوم الحفل عددا من الفقرات الغنائية، المنفردة والثنائية والجماعية، إذ يتشاركون في الغناء معا في سهرة غنائية استثنائية تجمعهم معا بعد سنوات طويلة، ليستعيد الجمهور العربي معهم نوستالجيا موسيقى التسعينات.

وفور الإعلان عن الحفل، بدأ الجمهور العربي يتداول أخباره والبوسترات الخاصة به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتصدر الحفل التريند، قبل إقامته بأيام معدودة، ليثبت حالة الحنين والنوستالجيا التي تتوق الجمهور العربي لذكرياته مع نجوم جيل التسعينات.

الكابو حميد الشاعري ايهاب توفيق حسام حسنى حميد الشاعرى مسرح بنش مارك خالد عجاج هشام عباس

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