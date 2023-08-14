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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شياع السوداني: العراق لم يعد في حاجة إلي قوات قتالية أجنبية

صدى البلد

أكد القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، إن بلاده لم تعد في حاجة إلى قوات قتالية أجنبية.

وأضاف السوداني في تصريحاته إن حكومة تجري «حوارات متقدمة من أجل تحديد شكل العلاقة والتعاون المستقبلي مع التحالف الدولي».

وقال رئيس الوزراء في بيان نشرته الصفحة الرسمية له علي فيسبوك إن «استدامة الأمن والاستقرار أهداف سياسية واجتماعية للمواطن والحكومة»، فيما أشار إلى أن «وقوف المرجعية الدينية وتضحيات العراقيين أجهضت مؤامرة داعش».

واستطرد: «علينا الحفاظ على عمل المؤسسة الأمنية وعلى مسارها المهني وفق القانون والدستور، وهو التزام من كل القوى السياسية، وضمن الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبه هذه الحكومة، وصوّت عليه مجلس النواب».


وتابع السوداني أن «العراقيين، بعد معارك التحرير اصبحوا أكثر وحدةً من أي وقت مضى، بعدما كان العُنف الطائفي والانقسام سائداً بعد سنوات التغيير».

وأضاف «علينا مراجعة كل الخطط والاستعدادات والبقاء في هذا المستوى من الاستعداد المطلوب لأي حركة قد تلجأ لها العصابات الإرهابية، التي تحاول أن تعيد الحياة لصفوفها».

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