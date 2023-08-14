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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران.. اعتقال 4 مشتبهين على صلة بهجوم مرقد شاه جراج

علم إيران
علم إيران

أعلن رئيس عدلية محافظة فارس جنوب غربي إيران، كاظم موسوي، عن اعتقال 4 أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم الإرهابي على مرقد شاه جراج.

وحسب وكالة "فارس" الإيرانية، جاء ذلك بعد إعلان السلطات في إيران أن قوات الأمن ألقت القبض على الإرهابي الرئيسي الذي بدأ بإطلاق النار في المرقد، وقد خضع للاستجواب وهو لا يزال قيد التحقيق.

وتعرض مرقد شاه جراج في مدينة شيراز جنوب البلاد، إلى هجوم إرهابي ليل الأحد، أسفر عن مقتل شخص وجرح 8 آخرين.

وقال موسوي إن أحد المصابين في هذا الحادث حالته حرجة.

وأعلن التلفزيون الإيراني الأحد، عن تبني تنظيم "داعش" للهجوم.

ايران اعتقال مرقد شاه جراج السلطات في إيران التلفزيون الإيراني

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