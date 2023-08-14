إيران تؤكد التزامها بحل الخلاف النووي مع القوى العالمية عبر الدبلوماسية

أكدت الخارجية الإيرانية اليوم، الإثنين، أن طهران ملتزمة بحل الخلاف النووي مع القوى العالمية عبر الدبلوماسية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان للصحفيين في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن إيران ملتزمة بحل الخلاف النووي مع القوى العالمية عبر الدبلوماسية، مضيفا "نريد دائما عودة جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل لاتفاق عام 2015 النووي".

وتوقفت محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران كانت تهدف لإحياء الاتفاق النووي منذ سبتمبر الماضي.

وبعد أن فشلت طهران وواشنطن في إحياء الاتفاق أعلن الجانبان يوم الخميس أنهما توصلا إلى اتفاق سيتم بموجبه رفع التجميد عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية وإطلاق سراح خمسة أميركيين محتجزين في إيران.

وقالت إيران إن الولايات المتحدة ستفرج أيضا عن بعض الإيرانيين من السجون الأمريكية في إطار الاتفاق.