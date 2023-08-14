مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها بصور جديدة لها من خلال عطلتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت أسماء جلال، مرتدية فستان قصير ملون وجذاب ، ذا تصميم مختلف ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وكان الفستان من ماركه fendi وبلغ وسعر الفستان 3,100 أي 96 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، أسماء جلال في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت أسماء جلال، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور أسماء جلال