عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة حلوان تعلن عن فتح التقدم لـ 20 منحة ماجستير ودكتوراه

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان عن  فتح باب التقدم لعدد ٢٠ منحة طالب بحث للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ (١٢ منحة ماجستير و٨ منحة دكتوراة) للعمل بالمراكز والمعامل البحثية بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان.

 

أوضح عميد كلية الهندسة أن المنح تأتي كالآتي:
عدد ٥ طلاب بحث ماجستير و ٢ طلاب بحث دكتوراة تخصص هندسة الالكترونيات والاتصالات والحاسبات للعمل، بمركز الأبحاث التطبيقية والابتكارات الرقمية (CARDI).

عدد ٤ طلاب بحث ماجستير و٢ طلاب بحث دكتوراة تخصص هندسة الالكترونيات والاتصالات والحاسبات للعمل، بمركز الابتكار ودعم تطوير المنتجات (IPDSC).

عدد ٣ طلاب بحث ماجستير و ٢ طلاب بحث دكتوراة تخصص الهندسة الميكانيكية للعمل بمعمل أبحاث الروبوتات.

عدد ٢ طلاب بحث دكتوراة للعمل بمركز أبحاث الطاقة الجديدة والمتجددة في مجال الشبكات الكهربية الذكية.

و يحصل طالب البحث على مكافأة مالية شهرية بالإضافة إلى منحة دراسة الدرجة العلمية، بالاعفاء من المصاريف الدراسية مقابل الساعات المعتمدة.

مضيفاً أن شروط التقدم لمنحة طلاب البحث:

١. أن يكون مصري الجنسية.

٢. أن يكون خريج جامعة حلوان.

٣. أن يكون متفرغا تفرغا تاما للدراسة.

٤. التفوق الدراسي في الدراسة الجامعية الأولى حيث يشترط الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل في سنة التخرج.

٥. ألا يكون قد مضى على حصولة على درجة البكالوريوس أكثر من ثلاث سنوات لمنحة طالب بحث الماجستير وألا يكون قد مضى على حصوله على درجة الماجستير أكثر من ثلاث سنوات لمنحة طالب بحث الدكتوراة.

٦. ألا يزيد سن الدارس عن ٢٦ عاما عند التقدم بأوراقه كطالب بحث ماجستير وألا يزيد سن الدارس عن 30 عاما عند التقدم بأوراقه كطالب بحث دكتوراه.

٧. أن يكون قد أنهى الخدمة العسكرية أو أعفي منها ( بالنسبة للذكور).

٨. أن يقيد بالدراسات العليا بالجامعة بنفس المرحلة المتقدم إليها كطالب بحث.

٩. يمكن الإعفاء من شرط واحد من الشروط الواردة في البندين (5,6).

الأوراق المطلوبة للتقدم لمنحة طلاب البحث:

١. أصل شهادة البكالوريوس بالنسبة لطالب بحث الماجستير وأصل شهادة البكالوريوس وشهادة الماجستير لطالب بحث الدكتوراه.

٢. أصل بيان تقديرات المقررات الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى.

٣. أصل شهادة ميلاد حديثة.

٤. صورة البطاقة الشخصية.

٥. أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها ( بالنسبة للذكور).

٦. شهادة حسن سير وسلوك.

٧. إقرار بالتفرغ التام للدراسة وعدم قبول أي عمل اخر أثناء فترة المنحة.

٨. شهادة قيد بالدراسات العليا.

٩.  صور شخصية حديثة.

يتم التقدم حتى يوم الخميس الموافق 2023/9/7 بمقر إدارة الدراسات العليا بالكلية.

جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
الأبحاث التطبيقية الإلكترونيات التفوق الدراسي الهندسة الميكانيكية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

رايحة تصيفي وسايباني أتحبس.. شاب يحرق أخته وأولادها و11 آخرين.. فيديو

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

ترشيحاتنا

الدنمارك تعتذر عن حرق المصحف.. وإجراء قانوني عاجل لوقف هذه الأعمال

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

زلزال مدمر يضرب الحدود بين الهند وبنجلاديش

أول رد فعل من مجدي أفشة بعد تجديد عقده مع الأهلي

مفاجأة صادمة.. ضابط مخابرات أمريكي يفضح خطط بولندا لغزو غرب أوكرانيا

كوريا الشمالية تفرض قانونا جديدا على الملابس.. "الشورت" القصير للرجال فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

وقع على بياض| نجم الفريق يجدد للأهلي 4 مواسم.. وهذا اللاعب ممنوع من الدوري المصري

قط أسود يثير الفزع في مقاطعة بريطانية.. اعرف السبب

انتبه.. أعراض التسمم الغذائي وفي الدم وعند الأطفال

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ