هندسة حلوان تعلن عن فتح التقدم لـ 20 منحة ماجستير ودكتوراه

أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان عن فتح باب التقدم لعدد ٢٠ منحة طالب بحث للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ (١٢ منحة ماجستير و٨ منحة دكتوراة) للعمل بالمراكز والمعامل البحثية بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان.

أوضح عميد كلية الهندسة أن المنح تأتي كالآتي:

عدد ٥ طلاب بحث ماجستير و ٢ طلاب بحث دكتوراة تخصص هندسة الالكترونيات والاتصالات والحاسبات للعمل، بمركز الأبحاث التطبيقية والابتكارات الرقمية (CARDI).

عدد ٤ طلاب بحث ماجستير و٢ طلاب بحث دكتوراة تخصص هندسة الالكترونيات والاتصالات والحاسبات للعمل، بمركز الابتكار ودعم تطوير المنتجات (IPDSC).

عدد ٣ طلاب بحث ماجستير و ٢ طلاب بحث دكتوراة تخصص الهندسة الميكانيكية للعمل بمعمل أبحاث الروبوتات.

عدد ٢ طلاب بحث دكتوراة للعمل بمركز أبحاث الطاقة الجديدة والمتجددة في مجال الشبكات الكهربية الذكية.

و يحصل طالب البحث على مكافأة مالية شهرية بالإضافة إلى منحة دراسة الدرجة العلمية، بالاعفاء من المصاريف الدراسية مقابل الساعات المعتمدة.

مضيفاً أن شروط التقدم لمنحة طلاب البحث:

١. أن يكون مصري الجنسية.

٢. أن يكون خريج جامعة حلوان.

٣. أن يكون متفرغا تفرغا تاما للدراسة.

٤. التفوق الدراسي في الدراسة الجامعية الأولى حيث يشترط الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل في سنة التخرج.

٥. ألا يكون قد مضى على حصولة على درجة البكالوريوس أكثر من ثلاث سنوات لمنحة طالب بحث الماجستير وألا يكون قد مضى على حصوله على درجة الماجستير أكثر من ثلاث سنوات لمنحة طالب بحث الدكتوراة.

٦. ألا يزيد سن الدارس عن ٢٦ عاما عند التقدم بأوراقه كطالب بحث ماجستير وألا يزيد سن الدارس عن 30 عاما عند التقدم بأوراقه كطالب بحث دكتوراه.

٧. أن يكون قد أنهى الخدمة العسكرية أو أعفي منها ( بالنسبة للذكور).

٨. أن يقيد بالدراسات العليا بالجامعة بنفس المرحلة المتقدم إليها كطالب بحث.

٩. يمكن الإعفاء من شرط واحد من الشروط الواردة في البندين (5,6).

الأوراق المطلوبة للتقدم لمنحة طلاب البحث:

١. أصل شهادة البكالوريوس بالنسبة لطالب بحث الماجستير وأصل شهادة البكالوريوس وشهادة الماجستير لطالب بحث الدكتوراه.

٢. أصل بيان تقديرات المقررات الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى.

٣. أصل شهادة ميلاد حديثة.

٤. صورة البطاقة الشخصية.

٥. أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها ( بالنسبة للذكور).

٦. شهادة حسن سير وسلوك.

٧. إقرار بالتفرغ التام للدراسة وعدم قبول أي عمل اخر أثناء فترة المنحة.

٨. شهادة قيد بالدراسات العليا.

٩. صور شخصية حديثة.

يتم التقدم حتى يوم الخميس الموافق 2023/9/7 بمقر إدارة الدراسات العليا بالكلية.

جامعة حلوان

جامعة حلوان