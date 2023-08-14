معاش بكرة بالدولار.. هدية جديدة للمصريين العاملين بالخارج |شروط الاشتراك وطريقة الصرف

تنوعت طرق دعم المصريين العاملين بالخارج، المقدمة من الحكومة في الفترة الأخيرة خاصة وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، حيث أعلنت عن أكثر من مبادرة لربط أبناء مصر بوطنهم الأم ومنها: مراكب النجاة، اتكلم عربي، أطفالنا نجوم في الخارج، صوت مصر في أفريقيا، إحياء الجذور وتيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وغيرها من عشرات المبادرات.

المصريين العاملين بالخارج

وواصلت الحكومة ربطها أبناء مصر العاملين بالخارج بوطنهم الأم من خلال الإعلان عن إطلاق أول وثيقة معاش تأميني بالدولار للمصريين العاملين بالخارج كاشفة عن تفاصيل وآليات اشتراك المصريين بالخارج للحصول على معاش شهري وتعويض عقب التقاعد أو بلوغ سن الـ 60 عاماً.

وعقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الإثنين، مؤتمراً صحفيا؛ للإعلان عن تفاصيل إطلاق أول وثيقة معاش تأميني بالدولار للمصريين العاملين بالخارج، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وشركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين.

وتهدف الوثيقة الجديدة، إلى تحفيز المصريين العاملين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

وسيتاح شراء وثيقة المعاش بالدولار للأشخاص من عمر 18 حتى 59 عاماً، بحد أدنى 5 سنوات لعمر الوثيقة، على أن يتم صرف المعاش إما دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 عاما، وسيتم الإعلان عن الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد والحد الأقصى لكل وثيقة خلال الساعات المقبلة.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن معاش بكرة بالدولار، يستهدف إتاحة برنامج تأميني يوفر الحماية والادخار للعملاء المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تأمين مبلغ تقاعدي لهم يتم الحصول عليه عند بلوغ سن الاستحقاق، لتوفير حلول استثمارية وادخارية وتأمينية لهم.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أن هذا يأتي استكمالا للتعاون المثمر بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، حيث سبق في فبراير 2020 طرح مجموعة من المنتجات التأمينية بالجنيه المصري ببعض من فروع البنك والتي بلغ عددها 250 فرع منتشرة بكافة انحاء الجمهورية، مضيفا أنه جار أيضا دراسة طرح مجموعة جديدة من المنتجات التأمينية وفقا لحاجة العملاء وتعزيزا للنجاح الذي اثمرت عنه هذه الشراكة.

وأكد عكاشة أن معاش بكرة بالدولار يعد أحد أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع التأمين البنكي، الذي أصبح واحدا من أهم الاستراتيجيات لتحقيق طفرة كبيرة في منتجات التأمين، حيث يسعى البنك إلى تقديم خدمات مميزة تلبي احتياجات العملاء، مضيفا ان البنك الأهلي المصري حريص بصفة مستمرة على اتخاذ اية إجراءات أو إصدار أي منتجات أو خدمات تدعم بشكل عملي منظومة الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي المصري وتخدم خطط التنمية في مصر ورؤية مصر 2030.

من جانبه، قال الدكتور رائد سلامة المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، والباحث الاقتصادي، إن هذه وثيقة جيدة لا شك من الناحية الاجتماعية.

وأوضح سلامة ـ في تصريحات لـ "صدى البلد": لا اتوقع ان تكون الحصيلة الدولارية الناتجة عنها بالحجم الكبير الذي يساعد في حل أزمة الدولار وذلك بسبب استغلال عصابات المال التي لا تمارس مجرد المضاربة على الدولار لتحقيق أرباح ولكنها تسعى لضرب الاقتصاد بشكل إجرامي، حيث التفاوت الضخم بين السعر الرسمي وبين الأسعار التي تستخدمها تلك العصابات، وهو ما أدى الي انخفاض تحويلات المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة.

تحويلات المصريين بالخارج

وتابع: لا بد من البحث عن وسائل دستورية لجذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج كما كانت من قبل، شريطة أن تكون هذه الوسائل دستورية ولا تخالف أية أعراف دولية تتعلق بمكافحة غسيل الأموال، مختتما على المستوى الكلي، هذه الوثيقة جيدة ولا بأس بها؛ لكنها واحدة من وسائل عديدة يمكنها أن تسهم في زيادة الحصيلة الدولارية.

وأطلقت مصر في يناير2022، وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج بقسط سنوي 100 جنيه تغطي تكاليف نقل إعادة الجثمان بعد الوفاة، أو صرف تعويضات للحوادث بقيمة لا تتجاوز 100 ألف جنيه.

وتأتي وثيقة المعاش بالدولار ضمن مبادرات الحكومة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج التي تشهد تراجعاً نسبياً الفترة الحالية بحسب بيانات حكومية نتيجة لترقب التغيرات في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأخرى.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 13 مليار دولار، ومن ضمن المبادرات الحكومية لجذب استثمارات المصريين في الخارج وتحفيز التحويلات إصدار بنوك حكومية لشهادات ادخار دولارية بعائد تنافسي مرتفع الفترة الماضية.

وأطلقت الحكومة ممثلة في وزارة المالية المصرية مبادرة سيارات المغتربين التي تسمح لهم بإدخال مركبات دون جمارك؛ مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي.

ووفقا لآخر بيانات صدرة عن وزارة المالية بلغت حصيلة استيراد سيارات للمصريين بالخارج ما يقرب من 900 مليون دولار حتى 24 مايو، وسجل نحو 167 ألفًا من المصريين المغتربين بياناتهم للاستفادة منها، وفقًا لبيانات رسمية.

وقبل ساعات أعلنت وزارة الخارجية المصرية تدشين الموقع الإلكتروني لتلقي طلبات المواطنين المقيمين بالخارج، الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية مقابل 5 آلاف دولار، بعد تلقي طلبات من المقيمين بالخارج حول رغبتهم في تسوية مواقفهم التجنيدية.

وقالت وزارة الخارجية: إلحاقًا بالإعلان الخاص بتدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن 19 عامًا وحتى سن 30 عامًا، وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عامًا، تعلن وزارة الخارجية أنه سيتم تدشين الموقع الإلكتروني التالي لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بالمبادرة، وذلك اعتبارا من 14/8/2023 ولمدة ثلاثين يومًا:

وتابعت الوزارة في بيانها، يُرجى من المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة واستيفاء كافة البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم.

خدمات المصريين بالخارج

وهناك عدة خطوات للاشتراك في الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج عبر موقع الهيئة وذلك من خلال الخطوات التالية: