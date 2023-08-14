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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتال عنيف.. بيان عاجل من الدفاع الأوكرانية بشأن الحرب

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، اليوم الإثنين، إن روسيا تواصل هجومها في الشرق وتكثف نشاطها بالقرب من كوبيانسك وليمان.

وقالت ماليار، في منشور على “تليجرام”: “حاليا، هناك انخفاض معين في عدد الهجمات والذخيرة التي يستخدمها العدو في الشرق، ولكن هذا لا يعني أن العدو قد تراجع عن خططه… يقوم العدو حاليا بإعادة تجميع صفوفه ويحاول استعادة القدرات المفقودة. القتال مستمر”.

وأضافت: “تمكن مدافعونا من منع تقدم العدو وقللوا بشكل كبير من إمكاناته الهجومية”، مشيرة إلي أن “القتال العنيف مستمر أيضا بالقرب من باخموت، القوات الروسية تحاول استعادة الأراضي التي خسرتها في المناطق الواقعة غرب كليشيفكا وغرب أندريفكا وكورديوميفكا”.

وقالت إن أوكرانيا تمكنت من تحرير ثلاثة كيلومترات مربعة أخرى في منطقة باخموت ، ليصل إجمالي المساحة التي تمت استعادتها إلى 40 كيلومترا مربعا.

في الجنوب، تقوم قوات الدفاع الأوكرانية بعمليات هجومية في مناطق ميليتوبول وبيرديانسك، وفقا لماليار.

وأضاف ماليار “في اتجاه أوروزاين، جنوب وجنوب شرق ستارومايورسك في منطقة دونيتسك، نجحت القوات الأوكرانية في التقدم وتعزز المواقع التي تمت السيطرة عليها. في سياق الهجوم، تواصل قوات الدفاع الأوكرانية في قطاع تافريا تحرير أوروزهاين”.

وردت كييف على الانتقادات بأن قواتها لا تتقدم بالسرعة الكافية، قائلة إنها تركز على تدمير قدرات روسيا وتعطيل لوجستياتها.

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وقال ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني: “مهمة القوات المسلحة الأوكرانية ليست تنظيم معارك واسعة النطاق لكل مستوطنة في الطريق إلى حدود عام 1991 ، ولكن التدمير المنهجي لقدرات جيش العدو: لوجستياته وإمكاناته التقنية وضباطه وأفراده. واليوم، يتعامل المدافعون الأوكرانيون مع هذه المهمة مائة بالمائة”.

وأضاف: “الصواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا تعني الآن انخفاضا حادا في القدرات القتالية لروسيا. هذا هو التدمير النشط لاحتياطيات روسيا ومواردها في الضواحي البعيدة”.

روسيا أوكرانيا

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