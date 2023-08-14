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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من الولايات المتحدة بشأن المساعدات العسكرية الجديدة لـ أوكرانيا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكي ستقدم مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار تتضمن ذخائر للدفاع الجوي وطلقات مدفعية ومعدات مضادة للدروع.

قال بلينكن في تصريحات له، إن الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها سيقفون متحدين مع أوكرانيا مهما طال الأمر إلى أن توقف روسيا حربها.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن روسيا بدأت هذه الحرب ويمكن أن تنهيها في أي وقت بسحب قواتها من أوكرانيا ووقف هجماتها الوحشية.

وفي وقت سابق، أعلن بلينكين إن الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لـ أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، والتي ستشمل ذخائر دفاع جوي وعربات مدرعة وأسلحة مضادة للدبابات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إنه بناء على تكليف من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصرح بتقديم المساعدات الثالث والأربعين لـ أوكرانيا منذ بدء الصراع مع روسيا.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية، شملت حزمة المساعدات ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وأنظمة صواريخ أرض-جو المتقدمة الوطنية NASAMS، وأنظمة صواريخ المدفعية هيمارس HIMARS، بالإضافة إلى 32 ناقلة أفراد مدرعة من طراز Stryker، وصواريخ موجهة بالأنبوب، وصواريخ موجهة بصريًا، وموجهة بالأسلاك TOW، وصواريخ Javelin وغيرها من أنظمة الصواريخ المضادة للدروع، وأنظمة هيدرا والصواريخ، وذخيرة الأسلحة والقنابل اليدوية.

200 مليون دولار.. بايدن يقترب من الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

واشنطن بوست: أمريكا تقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

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