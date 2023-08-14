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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتل وتحرش.. كينيا تفتح تحقيقا في جرائم موجهة للجيش البريطاني على أراضيها

الجيش البريطاني في
الجيش البريطاني في كينيا

تعتزم الحكومة الكينية بدء تحقيق في أنشطة القوات البريطانية على أراضيها، حيث اتهمت بارتكاب جرائم قتل وتحرش إلى جانب ترك ذخائر غير منفجرة في بعض الأماكن.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤولين بريطانيين وكينيين: "سيبدأ التحقيق في أكتوبر المقبل وستطالب لجنة الدفاع الكينية وحدة "باتوك" على الرد على هذه الاتهامات ومن المتوقع أن تقدم تقريرا بشأن النتائج إلى البرلمان قبل نهاية العام الجاري".

وأضافت أن "اللجنة ستحقق في اتهامات موجهة للبريطانيين ومنها الذخائر غير المنفجرة التي تركها العسكريون البريطانيون في مناطق مفتوحة واستخدام مواد كيميائية خطيرة أثناء المناورات إضافة إلى الاتهامات بالتحرش الجنسي.

ونقلت عن رئيس اللجنة، نيلسون كويتشا، قوله: "سيؤدي ذلك إلى عواقب جدية بالنسبة لمعاهدة التعاون في مجال الدفاع، لأنه إذا اكتشفنا أنه وقعت انتهاكات للمعاهدة، ستظهر لدينا إمكانية لإعادة النظر فيها وحتى الخروج منها".

وأوضحت الجارديان أن القوات البريطانية متهمة بارتكاب جرائم قتل وانتهاكات جنسية وإتلاف أرض قريبة من قاعدتها في نانيوكي، على بعد حوالي 125 ميلاً (200 كيلومتر) شمال العاصمة نيروبي، ووصف كلفن كوبي المحامي الكيني، التحقيق بأنه خطوة "مهمة" وقال: "إنها المرة الأولى التي يتم فيها مراجعة أنشطة الجيش البريطاني بهذه الطريقة" ، منذ أن حصلت البلاد على استقلالها عن المملكة المتحدة في عام 1963.

سيتضمن التقرير توصيات قد يكون لها عواقب على صفقة دفاع بين كينيا والمملكة المتحدة، والتي تسمح للقوات البريطانية بالتدريب في كينيا.

ومن المتوقع أن يتم تضمين مقتل أغنيس وانجيرو في عام 2012 في المراجعة واسعة النطاق. شوهدت الأم البالغة من العمر 21 عامًا آخر مرة مع القوات البريطانية في فندق بالقرب من الثكنات، وعثر على جثتها في خزان للصرف الصحي في نزل قريب مع طعنات خلص تحقيق أجري في كينيا عام 2019 إلى أن الجنود البريطانيين مسؤولون عن مقتلها وأمر بإجراء مزيد من التحقيقات.

كما سيتم فحص الادعاءات بأن القنابل غير المنفجرة التي تركها الجيش على أرض يمكن للمواطنين الوصول إليها، بالإضافة إلى التقارير التي تفيد باستخدام مواد كيميائية خطيرة أثناء التدريبات تعرض الأرواح للخطر. 

كما سيتم فحص مزاعم الاعتداء الجنسي ويلاحق الجيش ادعاءات بسوء المعاملة منذ سنوات وتشير تقارير إعلامية محلية حديثة إلى أن هذه الحالات لا تزال قائمة.

تم تجديد معاهدة الدفاع بين كينيا والمملكة المتحدة في يوليو 2021، ولكن تم التصديق عليها فقط في أبريل من هذا العام بسبب موجة من الاعتراضات من المجتمعات التي تعيش بالقرب من قاعدة الجيش وبسبب الغضب المتصاعد بشأن قضية وانجيرو بعد نشر اعتراف تم الإبلاغ عنه بقتلها بواسطة جندي بريطاني. 

واجهت السلطات الكينية والمملكة المتحدة انتقادات للتراخي والإهمال في التعامل مع قضيتها، واتهم الجيش البريطاني بـ "التستر".

وعند التصديق على صفقة الدفاع، أعرب نواب نيروبي عن "تحفظات" بشأن فشل المعاهدة في إدراج القتل كجريمة يمكن محاكمة الجنود البريطانيين بتهمة ارتكابها في كينيا.

وقال متحدث باسم الجيش البريطاني في بيان: "نحن نأخذ جميع الادعاءات ضد أفراد الخدمة البريطانية على محمل الجد، ويتم التحقيق فيها بسرعة من قبل سلطات الخدمة أو سلطات الدولة المضيفة بدعم مناسب من القوات المسلحة ونتوقع معايير عالية جدا من سلوك موظفينا، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها".

تحرش جنسي الجيش البريطاني كينيا الحكومة الكينية القوات البريطانية جرائم جنسية

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