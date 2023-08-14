تجار النفط في نيجيريا يحذرون من ارتفاع أسعار الوقود

حذر تجار النفط في نيجيريا من أن تكلفة البنزين قد ترتفع مرة أخرى وسط أزمة الصرف للعملات الأجنبية.

ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار إلى حوالي 720 نيرة للتر (0.93 دولار ؛ 0.73 جنيه إسترليني) من المتوسط الحالي البالغ 0.77 دولار، وإذا حدث ذلك، ستكون هذه ثالث زيادة كبيرة في الأسعار منذ وصول الرئيس بولا تينوبو إلى السلطة في مايو الماضي، وفقا لما أورده موقع "بي بي سي" الإخباري.

واستمرت قيمة النيرة في الانخفاض في سوق الصرف الأجنبي منذ أن وحدت الحكومة أسعار الصرف.

ويأتي هذا التحذير الأخير مع تداول العملة المحلية عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 910-945 نايرا مقابل الدولار في السوق الموازية.

وتقول جمعية المسوقين البترولية المستقلة في نيجيريا (إيبمان) إنها تخشى أن تستمر أسعار الوقود في الارتفاع طالما أن الدولار يرتفع في سوق الصرف الأجنبي.

وقال مسوقو النفط إن العديد من التجار الراغبين في استيراد المنتج اضطروا إلى تعليق الخطة بسبب ندرة النقد الأجنبي.

وأوضح تشينيدو أوكورونكو رئيس الجمعية، أنه "مع إلغاء دعم الوقود، لم تعد الحكومة تحدد أسعار الضخ ولكن قوى السوق".

بصرف النظر عن أزمة الصرف الأجنبي، فإن تكلفة نقل المنتجات البترولية من المستودعات في لاجوس إلى أجزاء أخرى من البلاد هي أيضا عامل مساهم في سعر البنزين.

وأجبر هذا مسوقي النفط على بيع الوقود بأسعار أعلى للمستهلكين وخاصة في شمال نيجيريا.

ويواجه النيجيريين ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والمواصلات وسط ارتفاع معدلات التضخم وأزمة تكاليف المعيشة.