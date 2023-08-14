احترس منها .. أسباب الإصابة بمرض سرطان الفم | بينها نوع بذور

بالرغم من أن سرطان الفم من أنواع الأورام النادرة خاصة في البلاد العربية إلا أنه موجود ويصيب البعض بأعراض شديدة الصعوبة

لذا من المهم معرفة أسباب سرطان الفم أو كما يطلق عليها الأطباء العوامل المؤدية للإصابة بمرض سرطان الفم

ووفقا لما جاء في موقع جمعية السرطان الأمريكية فهناك عوامل الخطر الرئيسية لمعظم سرطان الفم هي استهلاك التبغ والكحول.

يمكن أن تشمل عوامل خطر الإصابة ب سرطان الفم الخطر الأخرى، مايلي :

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

فيروس إبشتاين بار (EBV)

تاريخ عائلي لسرطانات الفم

سوء نظافة الفم وأمراض اللثة

التعرض لأشعة الشمس المباشرة

مضغ بذور شجرة نخيل الأريقة (تسمى أحيانًا الأريقة أو جوز التنبول).



