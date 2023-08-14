باحث في الحركات الإسلامية: الإخوان أنشأوا مرجعية موازية للأزهر

أكد أحمد سلطان الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يحاولون كثيرا إنشاء مرجعية موازية للأزهر الشريف.



وقال أحمد سلطان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" خلال السنوات الاخيرة تم إنشاء كيان تابع للإخوان كمرجعية أخرى بديلة للأزهر".

وأضاف أحمد سلطان :" الكيان الموازي للأزهر الذي أنشأوه الإخوان يتم تمويله من التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية ".

وتابع أحمد سلطان :" الإخوان يرغبون في تهميش دور الأزهر الشريف من خلال كيانهم الموازي للأزهر ".

وأكمل أحمد سلطان :" جماعة الإخوان تحاول استقطاب المؤسسة الأزهرية لخدمة مخططات الإخوان لكن الأزهر له خط واضح يتوافق مع ثوابت الدولة المصرية".

