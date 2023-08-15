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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار الدولار.. ننشر أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية

يرصد موقع "صدى البلد"، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي. 

وخلال السطور التالية ننشر لكم التفاصيل.


أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي  اليوم الأحد مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .


انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء  مسجلة  33.44جنيه للشراء و33.80جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء  38.79جنيه للشراء و 39.22جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.83جنيه للشراء و35.23جنيه للبيع .

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أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الثلاثاء نحو 33.44جنيه للشراء و33.80جنيه للبيع  .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الثلاثاء نحو 38.79جنيه للشراء و 39.22جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الثلاثاء نحو 34.83جنيه للشراء و35.23جنيه للبيع .


أسعار العملات فى البنك المركزي

 

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.82جنيه للشراء و30.95 جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الثلاثاء عند 33.73جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الثلاثاء 39.14جنيه للشراء و 39.31جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 35.14جنيه للشراء و35.31جنيه للبيع  .

 

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