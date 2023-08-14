تراجعت أسعار الذهب الاثنين 14 أغسطس إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع بعدما ارتفع الدولار وعوائد السندات قبل النشر المرتقب هذا الأسبوع لمحضر اجتماع مجلس الفدرالي الأميركي لشهر يوليو، والذي قد يوفر مؤشرات من شأنها توجيه التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في المستقبل.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1912.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:13 بتوقيت غرينتش وهو أدنى مستوى له منذ السابع من يوليو تموز. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1944.20 دولار.



عوائد السندات الأميركية



وارتفعت عوائد السندات الأميركية مما صعد بالدولار إلى أعلى مستوياته منذ السابع من يوليو تموز، بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين بأكثر قليلا من المتوقع في يوليو تموز فيما زادت أسعار الخدمات بأسرع وتيرة في ما يقرب من عام.



آراء المحللين



وقال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين لدى إيه.سي.واي سيكيوريتيز "يبدو أن الدولار الأمريكي في مسار صعودي على خلفية إدراك الأسواق أخيرا أنه حتى إذا كان الفدرالي الأميركي يتجه للتوقف (عن زيادة الفائدة)، فمن المرجح أن تستمر الفوائد على القروض غير السكنية وعوائد السندات في الارتفاع".



هذا وتزيد أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدت ويتم تسعيره بالدولار.



المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.59 دولار للأونصة، وهو معدل لم يتم تسجيله منذ السادس من يوليو تموز. وهبط البلاتين 0.5% إلى 908.02 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 1293.29 دولار.