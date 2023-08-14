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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات مقلقة بشأن الاقتصاد

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في أكثر من شهر، اليوم الاثنين، حيث سعى المستثمرون إلى ملاذ آمن بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني والعالمي، واستعد المتداولون لتدخل محتمل للحكومة اليابانية بعد أن وصل الين إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر.

 

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.36٪ إلى 103.23، وهو أعلى مستوى له في أكثر من شهر.

 

وقال محللون إن المستثمرين اشتروا الدولار كملاذ من المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي، وخاصة الصين.

 

وتم تداول الين الياباني عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر عند 145.35 للدولار، حيث ارتفع الدولار بنسبة 0.26٪ مقابل الين الياباني.

 

وتمسك بنك اليابان بسياسته النقدية شديدة التيسير حيث رفعت البنوك المركزية العالمية الأخرى أسعار الفائدة، مما جعل العوائد في البلدان الأخرى تبدو أكثر جاذبية وتثقل كاهل الين.

 

وتدخلت اليابان في أسواق العملات في سبتمبر الماضي عندما ارتفع الدولار متجاوزا 145 ينا، مما دفع وزارة المالية لشراء الين ودفعه للارتفاع إلى حوالي 140 ينا.

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انخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له منذ مايو عند 0.6456 دولار وكان آخر انخفاض بنسبة 0.30٪ مقابل الدولار الأمريكي عند 0.648 دولار.

 

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.34٪ إلى 1.2653 دولار، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.46٪ إلى 1.08965 دولار.

 

انخفض الروبل الروسي إلى أكثر من 100 مقابل الدولار الأمريكي، مدفوعا إلى حد كبير بتقلص فائض الحساب الجاري الروسي مع انخفاض إيرادات صادرات الطاقة واستمرار الإنفاق الحكومي على حرب أوكرانيا مرتفعا.

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