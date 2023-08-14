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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستشار السابق لـ"الصحة العالمية" يكشف مخاطر متحور "EG5"

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور وائل صفوت، المستشار السابق لمنظمة الصحة العالمية، إن الفيروسات تتحور لكي تكون قادرة على مواجهة اللقاحات، مشيرًا إلى أن وزارات الصحة على مستوى العالم، ومنظمة الصحة العالمية منذ أزمة كورونا بدأت تستعد لمواجهة أي وباء، حتى لا يحدث ما حدث مع أزمة كورونا التي أدت لحالة إغلاق عالميًا ، معقبًا: "العالم ما قبل كورونا، بالتأكيد يختلف عن العالم بعد كورونا" .

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انتشاره سريع.. أعراض خطيرة لمتحور كورونا الجديد EG.5 |فيديو


 وتابع  "صفوت"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الإثنين، أن  الفيروس  مكون من خلية واحدة، ويتحور بصورة سريعة ما يؤدي إلى وجود سلالات مختلفة ، وبعض هذه السلالات قد يكون أعلى فتكًا، والبعض الآخر قد يكون أقل فتكاً. 

ولفت الدكتور وائل صفوت، المستشار السابق لمنظمة الصحة العالمية،  إلى أن هناك تحورا كبيرا في فيروس كورونا ، وهناك تغيير كبير في اللقاحات بصفة مستمرة لمواجهة هذه التحورات، مشيرًا إلى أن EG5 عبارة عن سلالة  متحورة من كورونا، ومشكلة هذه السلالة قدرته على الانتشار ، وأعراضه هي أعراض كورونا العادية، وهذه السلالة انتقلت من الصين إلى أمريكا، ولم تصل مصر أو أي دولة عربية حتى الآن.

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