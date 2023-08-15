شاب مصري يحقق رقما قياسيا عالميا في الثنائيات العضلية

كشف الشاب عمر عبد القادر 29 سنة، لاعب رياضة "الثنائيات العضلية"، عن تفاصيل تعرضه لحادث هجوم من سمك القرش، قائلا " أنه قبل 7 سنوات، كنت قد أنهيت كلية الهندسة بالجامعة وذهبت لمدينة العين السخنة وخلال دخولى المياه للسباحة تعرضت لهجوم لسمكتين قرش وصارعت معهما، ولكن أصبت ببتر فى قدمى وبعض الإصابات الأخرى في منطقة الظهر والقدم.

وقال عمر عبد القادر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه بعد هذه الحادثة حاولت اكتشاف نفسى من جديد فبدأت بالرياضة وتحسنت نفسيتى تدريجيا، وتلقيت دعم كبير من أهلى وأصدقائي.

رياضة الثنائيات العضلية

وتابع لاعب رياضة "الثنائيات العضلية"، أنه على الرغم من هذا الحادث، إلا أنه أستطعت أن أحقق رقما قياسيا في رياضة الثنائيات العضلية".