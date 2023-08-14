كان يمنع هاتفه من السقوط..حكاية السيلفي الأخير لشاب في إيطاليا

في واقعة ليست الأولى من نوعها، أثناء محاولة منع شاب هاتفه المحمول من السقوط، شهد مصيرا مأساويا من أعلى قمة جبلية في إيطاليا.

كان الشاب الذي يعمل كرائد أعمال يلتقي صورة سيلفي من فوق جبل يبلغ ارتفاعه 330 قدما وخلفه صديقته حيث كانا يتجولان في مسقط رأسه مدينة روتسو الإيطالية.

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ووفقا للتقاير المحلية، أسقط الشاب أندريا مازيتو يبلغ من العمر 30 عاما هاتفه المحمول، من أعلى القمة ليسقط هو كذلك من أعلى 200 متر، بينما كان يحاول الإمساك به.

وبعد انتشار صورة الشاب برفقة صديقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نبهت صديقته سارة براجانتي أن هذا الصورة كانت لهما معا قبل لحظات من سقوطه موتا، واصفة الصورة بـ “الملعونة”.