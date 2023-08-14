"الفاو": 900 مليون إنسان يعانون المجاعات وانعدام الأمن الغذائي .. فيديو

حذر الدكتور نادر نور الدين الخبير الاستراتيجي بالجمعية العمومية لمنظمة الفاو، من ارتفاع أعداد الفقراء لـ 900 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، :"يوجد 40 مليون سوداني مهددون بانعدام الأمن الغذائي، كما يوجد أزمات في الصومال، ومعاناة لأكثر من 40 مليون آخرين في القرن الإفريقي".



برنامج الغذاء العالمي طالب بـ 3 مليارات دولار لتغطية المجامعات في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية استنزفت الكثير من أموالا اللاجئين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغاز، وتأثير الحرب على المنح المقدمة.