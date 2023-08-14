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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الفاو": 900 مليون إنسان يعانون المجاعات وانعدام الأمن الغذائي .. فيديو

الفاو
الفاو

حذر الدكتور نادر نور الدين الخبير الاستراتيجي بالجمعية العمومية لمنظمة الفاو، من ارتفاع أعداد الفقراء لـ 900 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية.

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الفاو: 800 مليون جائع في العالم ينامون بدون وجبة غذاء

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الفاو: درجة الحرارة هذا الشهر الأكبر في تاريخ الكرة الأرضية

 

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، :"يوجد 40 مليون سوداني مهددون بانعدام الأمن الغذائي، كما يوجد أزمات في الصومال، ومعاناة لأكثر من 40 مليون آخرين في القرن الإفريقي".


برنامج الغذاء العالمي طالب بـ 3 مليارات دولار لتغطية المجامعات في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية استنزفت الكثير من أموالا اللاجئين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغاز، وتأثير الحرب على المنح المقدمة.

الدكتور نادر نور الدين انعدام الأمن الغذائي برنامج الغذاء العالمي برنامج من مصر منظمة الفاو وجبه غذاء

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