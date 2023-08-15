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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أب يناشد التضامن لصرف معاش تكافل وكرامة لأبنائه من ذوي الهمم

صدى البلد

استغاث المواطن محمد وهبى فهيم عبد الكريم، المقيم مركز المنشاة العمارى التابعة لمحافظة الأقصر، في رسالة لخدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع “صدى البلد”، بوزارة التضامن الاجتماعي، لمساعدة في صرف معاش “تكافل وكرامة” لأسرته.

 

يقول فى رسالته: “أنا أبلغ من العمر 49 عاما، وأعاني من مرض الغضروف وكنت أصرف معاش تكافل وكرامة لكنه توقف، ولديه من الأبناء ثلاثة من ذوى الاحتياجات الخاصة، نورهان وتبلغ من العمر 13 عاما وتعانى من إعاقة بصرية وهى الوحيد التى تصرف معاشا، أما عبد الله البالغ من العمر 6 سنوات ويعانى من إعاقة بصرية أيضا، وقدمت له على معاش عدة مرات، وجاء رد بالاستحقاق منذ 2018، ولكن لم أتمكن من استلام الفيزا لصرف معاشه حتى الآن، وابنتي مريم تبلغ من العمر 10 سنوات وتعانى من صرع وقدمت لها على معاش، وجاء الرد بأحقيتها ولكنها أيضا حتى الآن لم تستلم فيزا لتتمكن من صرف معاشها”.

 

وأضاف: “حتى زوجتى صفاء محمود عبيد، كانت تصرف معاشا ولكنه توقف دون سبب، ونحن فى أمس الحاجه لهذه المعاشات”.

وتابع: “قدمت شكاوى على النت كتير، وما فيش فايدة، وكل الشروط تنطبق عليّ، ولا معاش ولا تأمين، ولا أمتلك سيارة، ولا أراضي ولا عقار،  ولا أقدر على العمل وأعيش على فضلات الناس”.

واستطرد: "نحن في أمسّ الحاجة إلى هذا المعاش؛ لأقوم بقضاء مستلزمات المأكل والمشرب وسداد المرافق الشهرية".

وناشد وزيرة التضامن الإجتماعي، ومحافظ الأقصر، والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، النظر إلى حالتها وحال أسرتة بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة لإعانتهم على صعوبات الحياة.

رقم فيزا محمد وهبى المتوقف 5226007904231554
رقم فيزا السيدة صفاء المتوقفة 6377852027619457

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01118138003


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

إعاقة بصرية ذوي الاحتياجات الخاصة صرف معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي

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