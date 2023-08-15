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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة أسطورية قادمة لهواتف Galaxy S24 الأفضل في العالم

ميزة أسطورية قادمة
ميزة أسطورية قادمة لهواتف Galaxy S24 الأفضل في العالم

كشفت تسريبات جديدة أن سلسلة هواتف Galaxy S24 القادمة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمرشحة لأن تكون أفضل هواتف أندرويد في العام الجديد 2024 ستحصل على ميزة دعم الأقمار الصناعية لطلب المساعدة في حالات الطوارئ. 

 

وبحسب تقرير من موقع Gizmochina فإن شركة سامسونج قد تقدم ميزة دعم الأقمار الصناعية لهواتفها القادمة Galaxy S24، وذلك بعد انتظار كبير من المستخدمين، حيث كان من المتوقع أن تصدرها الشركة العام الماضي مع هواتف Galaxy S23 الحالية. 

 

وعلى الرغم من دعم الشركة لهواتفها الحالية Galaxy S23 بمعالجات Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، والتي تعد أفضل معالجات لهواتف الأندرويد في العام الحالي، وكان يتوقع من الشركة إصدار الميزة مع هذه الهواتف، إلا أنها يبدو أنها قادمة بقوة مع الهواتف القادمة Galaxy S24، وفقا للتقرير. 

 

وكانت شركة سامسونج قد صرحت أنه قد تم تخطي ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية نظرًا لأن النظام البيئي للأقمار الصناعية والتقنيات المحيطة لم تكن مؤهلة بدرجة كافية في ذلك الوقت، لذلك يبدو أن قررت العلامة التجارية الانتظار حتى تتحسن التكنولوجيا قبل طرح الميزة. 

 

يشير التقرير إلى أن شركة سامسونج تعاونت حتى مع شركة Iridium Communications ، التي تمتلك سلسلة من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض المنخفضة والتي تم تصميمها خصيصًا للاتصالات في حالات الطوارئ في المناطق النائية، أو في المناطق التي لا يتوفر بها الوصول إلى الإنترنت. 

 

وتعد شركة هواوي الصينية هي العلامة التجارية الوحيدة التي تقدم اتصالاً عبر الأقمار الصناعية على أنظمة هواتف Android “أندرويد” الأساسية، وذلك بعد شركة آبل الأمريكية التي تعتبر أول شركة تطلق هذه الميزة مع هواتف آيفون iPhone 14.

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