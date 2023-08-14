بعد دعوات ترامب.. القاضي المشرف على محاكمة الرئيس السابق يرفض التنحي

رفض قاض في نيويورك يشرف على القضية الجنائية ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التنحي بعد محاولة من محامي ترامب لإعطاء القضية إلى قاض آخر للمحاكمة.

وقال قاضي المحكمة العليا للولاية، خوان ميرشان: “القاضي الذي يرأس القضية هو في أفضل وضع لتقدير الآثار المترتبة على تلك المسائل المزعومة في طلب التنحي”.

وأضاف: “عند اتخاذ قرار بشأن التنحي، يجب على قاضي المحاكمة أن يزن بعناية سياسة تعزيز ثقة الجمهور في القضاء مقابل احتمال أن يسعى أولئك الذين يشككون في حياده إلى تجنب العواقب السلبية لترؤسه قضيتهم”.

وتابع: “علاوة على ذلك، فحصت هذه المحكمة ضميرها وهي واثقة من قدرتها على أن تكون عادلة ونزيهة”.

وكان محامو ترامب قد جادلوا بأن المصالح السياسية والمالية لابنة القاضي خلقت تضاربا فعليا أو متصورا في المصالح.

كما جادلوا بأن “دور ميرشان في قضية سابقة تشجع المدير المالي السابق لترامب، ألين ويسلبرج، على التعاون ضد الرئيس ترامب ومصالحه يظهر تحيزا مسبقا ضد الرئيس ترامب”.

وكان المدعون العامون عارضوا طلب التنحي، ورفض ميرشان جميع حجج فريق ترامب القانوني.