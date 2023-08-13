المدعون بجورجيا: لدينا دلائل تتهم فريق ترامب بخرق نظام التصويت في 2021

يُزعم أن المدعين العامين في جورجيا يمتلكون نصوصًا ورسائل بريد إلكتروني تربط مباشرة أعضاء الفريق القانوني لدونالد ترامب بخرق نظام التصويت في يناير 2021 في مقاطعة كوفي.

,يعتقد المحققون أنه كان هناك دفعة "من أعلى إلى أسفل'' من قبل فريق الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب للوصول إلى برامج التصويت - ويقال إن الرسائل التي حصلت عليها سي إن إن تظهر كيف حاول محامو ترامب الوصول إلى أنظمة التصويت في المقاطعة.

وقبل ستة أيام فقط من وصولهم ، كتب مسؤول الانتخابات المحلية ميستي هامبتون ، المتهم بالمساعدة في الانتهاك ، وأرسل `` دعوة مكتوبة '' للمحامين العاملين لصالح ترامب ، وفقًا لتقارير CNN.

يُزعم أن كاثرين فريس، المحامية التي تعمل مع جولياني ، تشاركت الدعوة المكتوبة مع حلفاء ترامب في 1 يناير 2021 - قبل أيام فقط من تنصيب بايدن.

وفي الأيام الأخيرة، عززت محكمة مقاطعة فولتون الإجراءات الأمنية حيث من المتوقع أن تعلن المدعية العامة للمقاطعة فاني ويليس قريبًا عن لائحة اتهام محتملة لهيئة المحلفين الكبرى في تحقيقها مع الرئيس السابق.

وفقًا لشبكة CNN، شاركها فريس مع عمال من شركة سوليفان ستريكلر ، وهي شركة استأجرها محامو ترامب لفحص أنظمة التصويت في مقاطعة جورجيا.

أرسل أحد الموظفين في الشركة هذا النص إلى محادثة جماعية مع زملائه: 'على الفور ، حصلنا على حق الوصول - عن طريق دعوة مكتوبة! - لأنظمة مقاطعة كوفي. ياي!'

أرسل فريس أيضًا 'خطاب دعوة إلى مقاطعة كوفي ، جورجيا' إلى بيرني كيريك ، مفوض شرطة شرطة نيويورك السابق ، في نفس اليوم.

يُزعم أن كيريك كان يعمل مع رودي جولياني للعثور على دليل يدعم مزاعمهم بتزوير الناخبين - والذي كان جزءًا من البحث اليائس عن أدلة لتأخير تنصيب جو بايدن.

وفقًا للمدعين العامين في جورجيا ، يُزعم أن هذه الاتصالات تربط جولياني بخرق التصويت. ولكن تم إسقاط هذا من قبل محاميه.

قال روبرت كوستيلو ، محاميه: 'رودي جولياني لا علاقة له بهذا. لا يمكنك إرفاق رودي جولياني بفكرة سيدني باول الكراك.

يأتي ذلك وسط خلفية قائمة ترامب من المشاكل القانونية - بما في ذلك 40 تهمة فيدرالية في فلوريدا ، وقضية Stormy Daniels في مانهاتن ، و لائحة الاتهام الفيدرالية المتعلقة بتمرد 6 يناير في مبنى الكابيتول.

وقد يواجه المزيد من التهم الأسبوع المقبل ، هذه المرة في جورجيا.

يوم السبت ، قال دونالد ترامب إنه لن `` يتخذ صفقة إقرار بالذنب '' أبدًا حيث يستعد المدعون العامون في جورجيا للمثول أمام هيئة محلفين كبرى في وقت مبكر من الأسبوع المقبل للتحقيق في تدخل الرئيس السابق وحلفائه في الانتخابات.

لم نرتكب أي خطأ. نحن لا نتخذ صفقة الإقرار بالذنب. نحن لا نتخذ صفقات الإقرار بالذنب. وقال ترامب للصحفيين على مدرج مطار دي موين بعد أن زار معرض ولاية آيوا إنه سؤال حكيم.

نحن لا نتخذ صفقات الإقرار بالذنب لأننا لم نرتكب أي خطأ. وقال إنه يسمى التدخل في الانتخابات.

يمكن أن تمنع صفقة الإقرار بالذنب الرئيس السابق من مواجهة عقوبة السجن إذا أدين في أي من المحاكمات الثلاث التي يواجهها.

كشف شاهدان في القضية ، الحاكم السابق جيف دنكان والصحفي المستقل جورج تشيدي ، يوم السبت أنهما طُلب منهما المثول يوم الثلاثاء أمام هيئة محلفين كبرى في مقاطعة فولتون للإدلاء بشهادتهما بشأن جهود ترامب وحلفائه لإلغاء نتائج انتخابات 2020. في تلك الحالة.

تشير هذه الإشارات إلى أن المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس تمضي قدمًا في عرض تقديمي لهيئة المحلفين حيث من المتوقع أن تطلب اتهامات ضد أكثر من عشرة أشخاص نتيجة تحقيقها في الجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020.

ركز تحقيقها على الجهود المبذولة للضغط على مسؤولي الانتخابات بالولاية ، والمؤامرة لتقديم ناخبين مزيفين ، وخرق أنظمة التصويت في مقاطعة كوفي كاونتي الريفية بجورجيا.

بدأ ذلك بعد وقت قصير من إجراء ترامب مكالمة هاتفية مع كبير مسؤولي الانتخابات في الولاية ، الجمهوري براد رافنسبرجر ، وحثه على `` إيجاد '' أصوات كافية لتغيير النتيجة. وصفها ترامب بأنها 'مكالمة هاتفية مثالية' وقال إنه لم يرتكب أي خطأ.

إذا تم توجيه الاتهام إلى ترامب في جورجيا ، فسيتبع ذلك قرار اتهامه الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر فيما يتعلق بمحاولاته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

على عكس الإدانات الفيدرالية ، إذا أعيد انتخابه رئيسًا ، فلن يتمكن ترامب من محاولة العفو عن نفسه إذا أدين بارتكاب جرائم حكومية في جورجيا. يمكنه أيضًا الخضوع لمحاكمة رسمية إذا كان في المكتب البيضاوي. تقليديا ، لا تحاكم وزارة العدل الرؤساء ولكن لا يوجد لدى محامي الدولة مثل هذه القاعدة.

إذا تم توجيه الاتهام إلى ترامب في جورجيا ، فسيتعين عليه السفر إلى أتلانتا في أعقاب ذلك ليتم حجزه ومحاكمته.

تم اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية في مبنى المحكمة في منطقة وسط المدينة.

في منشور على موقعه على موقع Truth Social يوم السبت ، وصف ترامب مرة أخرى تحقيق جورجيا بأنه 'مطاردة الساحرات'.

وقد دعا جميع التحقيقات ضده إلى ملاحقة سياسية لأنه يقدم محاولة أخرى للبيت الأبيض.

بالإضافة إلى ذلك ، كان ترامب ينفق الأموال بمعدل مرتفع لدفاعه القانوني.

في النصف الأول من عام 2023 ، تلقت لجنة العمل السياسي التابعة له 67 مليون دولار من التبرعات لكنها أنفقت أكثر من 90 مليون دولار ، منها 27 مليون دولار ذهبت إلى فواتير ترامب القانونية ، بمتوسط ​​30 سنتًا من كل دولار جمعته.

يبلغ هذا عجزًا قدره 23 مليون دولار ، مع احتمال إجبار الرئيس السابق على الوصول إلى جيوبه الخاصة بعد توجيه الاتهام إليه مرة أخرى قبل أسابيع فقط.