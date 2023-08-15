بسبب سيلفي على محطة القطار.. نهاية مأساوية لرجل وامرأة في شيكاجو

وثق مقطع فيديو اللحظات الأخيرة للنهاية المأساوية التي شهدها رجل وامرأة أثناء التقاطهم صورة سيلفي على مسارات قطار كهربائي في شيكاجو.

أظهر مقطع الفيديو 3 أشخاص يجلسون على مسارات القطار ثم يصاب أحدهما بصدمة كهربائية جعلته يرتجف بشدة ومن ثم نقلها إلى المرأة التي بجواه حيث توفيا الاثنين في النهاية.

ولحسن حظه، نجا فرد واحدة من الثلاث أشخاص من صدمة القطار الكهربائي والموت بسببها علما بأنه حاول إنقاذ رفاقه لمدة دقيقة ونصف بسحبهما بعيدا عن القطار لكنه فشل.

تفاصيل

وقال مسؤولون من إدارة مطافئ أوك بارك إن الحادث وقع في غضون دقيقة واحدة ، في حوالي الساعة 7:24 مساءً وتسبب في إصابة الرجل بالسكتة القلبية نُقل على إثرها فاقدا للوعي إلى المركز الطبي بجامعة لويولا في حالة حرجة، حيث مكث في اليوم التالي.

وفي غضون ذلك، أصيبت الفتاة بجروح أقل خطورة، وكانت لا تزال واعية عند وصول المستجيبين الأوائل، وحالتها بدأت تتحسن في اليوم التالي لكنها توفيت أيضا.