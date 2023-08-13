عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رشقًا بالحجارة .. النقل توجه رسالة للمواطنين بعد تحطيم زجاج قطار مطروح

تحطيم زجاج القطار
تحطيم زجاج القطار

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اليوم بشأن تعرض قطار  رقم  ٩٤٣/٩٤٢ مطروح/ القاهرة بتركيب 8 عربات درجة ثالثة مكيفة والذي وصلت رحلته مساء أمس السبت الموافق  ١٢ أغسطس الى محطة رمسيس  للرشق بالحجارة خلال رحلته من مطروح للقاهرة مما أدى إلى إتلاف عدد كبير من زجاج القطار  بالإضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة هذا السلوك السلبي.

وأكد بيان وزارة النقل، خطورة استمرار هذه الظاهرة السلبية وذلك  على الرغم من حملات التوعية المستمرة التي تقوم بها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عبر وسائل الإعلام المختلفة للتصدي لها، حيث  تتسبب هذه الظاهرة الخطيرة في تعريض حياه قائدي القطارات والركاب للخطر و تعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات التى هي ملك للشعب والتي يتم إصلاحها وصيانتها من ميزانية السكة الحديد مما يشكل عبئاً إضافياً على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأهابت الوزارة في بيانها   بالسادة المواطنين المشاركة معها في التوعية من هذه الظاهرة السلبية الخطيرة حفاظا على أرواح المواطنين و على العربات والجرارات والقطارات التي هي ملك للشعب.
وقالت وزارة النقل إنه ذلك في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل من تطوير وتحديث شامل لمرفق السكك الحديدية باعتباره  احد أهم المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين حيث يقوم بنقل ما يقارب من مليون راكب  يومياً ، وفي ضوء ما شهده هذا المرفق من إدخال قطارات جديدة  بحيث  أصبحت جميع قطارات التشغيل اليومي كلها جديدة و مجددة  بكافة الخطوط وفي اطار التقدم الكبير في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والذي أصبح ملموساً على ارض الواقع وفي ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لاحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية.

IMG-20230813-WA0048
IMG-20230813-WA0048
IMG-20230813-WA0051
IMG-20230813-WA0051
IMG-20230813-WA0057
IMG-20230813-WA0057
IMG-20230813-WA0056
IMG-20230813-WA0056
IMG-20230813-WA0053
IMG-20230813-WA0053
IMG-20230813-WA0054
IMG-20230813-WA0054
IMG-20230813-WA0058
IMG-20230813-WA0058
IMG-20230813-WA0055
IMG-20230813-WA0055
IMG-20230813-WA0059
IMG-20230813-WA0059
IMG-20230813-WA0041
IMG-20230813-WA0041
IMG-20230813-WA0047
IMG-20230813-WA0047
IMG-20230813-WA0043
IMG-20230813-WA0043
IMG-20230813-WA0045
IMG-20230813-WA0045
IMG-20230813-WA0046
IMG-20230813-WA0046
IMG-20230813-WA0049
IMG-20230813-WA0049
IMG-20230813-WA0050
IMG-20230813-WA0050
IMG-20230813-WA0038
IMG-20230813-WA0038

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

تفاصيل وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالقليوبية

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

تحول كبير.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

شاشة تستطيع التحدث إليك بـ12 لغة .. أحدث تكنولوجيا اليابان في محطة مترو

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

رئيس الوزراء يتابع التيسيرات والمحفزات الممنوحة للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات

اجتماع طارئ.. لجنة الخارجية والأمن بالكنيست تبحث الكفاءة والجاهزية للحرب

الصحة: مصر حريصة على نقل تجربة القضاء على الالتهاب الكبدي لأفريقيا

صلاح أساسيًّا.. التشكيل الرسمي لقمة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو تقشعر له الأبدان.. أمريكية تفاجأ بـ ثعبان يخرج من المرحاض

صورة غامضة بملابس سلسال الدم.. حقيقة ظهور عبلة كامل بعد الاختفاء.. شاهد

سعر العلبة 7 جنيهات| ماذا سيحدث في أسعار السجائر مطلع الأسبوع ؟

يحتوي على بكتيريا تسبب الوفاة.. جدل حول سحب أنواع من الآيس كريم بأمريكا

فيديو

شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

الشروط والأوراق.. طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وعد رسمي.. انتهاء أزمة السجائر في هذا الموعد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ