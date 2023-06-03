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رئيس التحرير
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أخبار البلد

برئاسة السفير سامح أبو العينين.. غداء عمل بـ شيكاجو على شرف زاهى حواس 

صدى البلد

نظم السفير الدكتور، سامح أبو العينين قنصل عام مصر فى شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي غداء عمل على شرف عالم الآثار المصرى العالمى الدكتور/ زاهى حواس بالتنسيق مع رئيس متحف الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو بحضور هيئـة التدريس من أساتذة وخبراء علوم الآثار والمصريات من المعهد والجامعة.

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كما تم ترتيب زيارة لعالم الآثار المصري لمتحف المصريات بجامعة شيكاجو والذى يضم تمثال توت عنخ امون وعدد من الآثار المصرية، وذلك برفقة القنصل العام ومدير المتحف المصرى بالجامعة الدكتـور/ ثيو فان دان هوزوالدكتور/ برادلى لينزرئيس بعثة مشروع الجامعة فى مدينة الأقصر والتى تقوم باعمال التنقيب فى معابد الاقصر والكرنك بالتنسيق ما بين جامعة شيكاجو وهيئة الاثار المصرية ووزارة السياحة.

زاهي حواس

 

القى السفير سامح أبو العينين كلمة لتشجيع السياحة لمصر حيث استعرض اهم المناطق الاثرية فى مصر ومنها الاهرامات وأبو الهول ووادى الملوك والملكات القدامى والمعابد فى الأقصر ومعبد الكرنك وما تقدمه الدولة من خدمات سياحية وتأمين للسائحين وكرم ضيافة المصريين وجمال الطبيعة من شواطئ البحر الأحمر، وذلك خلال الحفل الذى اقيم بمركز المؤتمرات الدولية فى شيكاجو بمناسبة محاضرة الدكتور/ زاهى حواس حول الاكتشافات الاثرية الجديدة، وذلك بمشاركة اركان الجالية المصرية فى شيكاجو.

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