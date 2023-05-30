تامر أمين يعتذر لـ زاهي حواس.. ما القصة؟

قدم تامر أمين الإعلامي بقناة النهار من خلال برنامجه "آخر النهار"، اعتذارا للدكتور زاهي حواس، الخبير الأثري، لقيامه بانتقاده، اعتقادا منه بأنه تعاقد مع "نيتفليكس" على عمل فيلم اسمه "المجهول" يتناول رحلة البحث عن الهرم المفقود، خصوصا بعد مداخلته مع تامر أمين ومهاجمته لمنصة "نيتفليكس" على الفيلم المزيف للحقائق وللحضارة المصرية الخاصة ب"كليوباترا".

وأضاف تامر أمين أن زاهي حواس قام بالتواصل معه موضحا ما قيل عنه، أن الفيلم الذي عمله مع "نيتفليكس" وعرضه يوم 3 يوليو القادم، هو فيلم قام به منذ حوالي سنة ونصف أو سنتين، بالتالي هذا ليس تعاقد جديد معهم، فاعتذر له تامر أمين لعدم معرفته بتلك المعلومة على الهواء.

وقال تامر أمين إن زاهي حواس أوضح له بأنه ليس له علاقة بالكيان أو المنصة، بل له علاقة بالمنتج فإذا كان منتج سليم يقوم بالإشتراك فيه، والعكس صحيح، ولكل شخص مدرسته وآراءه الشخصية.