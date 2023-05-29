تأكيدا لـ"صدى البلد".. حساب تويتر الخاص بـ زاهي حواس لم يغلق

نشر “صدى البلد”، خبرا بعنوان “حقيقة إيقاف حساب زاهي حواس على تويتر .. هل نتفليكس السبب؟”، أعقبه نشر بيان من قبل الدكتور زاهي.

قال علي أبودشيش، المستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس، إن الحساب الخاص بالدكتور زاهي حواس على تويتر لم يغلق، كما أشيع على السوشيال ميديا.

وأوضح "أبو دشيش"، في بيان صحفي، أن جميع الحسابات الخاصة بعالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس تعمل بلا مشكلة.

وأكد "أبودشيش"، أن الدكتور زاهي حواس يلقي محاضرات عن الإكتشافات الأثرية بالولايات المتحدة الأمريكية .

وتحدث فيها عن الاكشتافات الآثرية الأخيرة في مصر أبرزها مقبرة ميسي والمدينة الذهبية والبحث عن هرم الملك حوني.