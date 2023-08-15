تأهل المدرسة الرياضية بنين بالفيوم للمشاركة في البطولة العربية بعمان

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (المدرسة الرياضية بنين)، تحت رعاية الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم؛ حيث حصدت المركز الأول والثالث في بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت ١٨ سنة .

وتأهل أبطال المدرسة الرياضية بنين للمشاركة في بطولة الجمهورية تحت ١٨سنة لالعاب القوى والتأهل للبطولة العربية بعمان بعد حصولهم علي المركز الاول والميداليات الذهبية.

حيث حقق أبطال المدرسة الرياضية بنين بالمراكز التالية : الطالب زياد شريف أنيس - مركز أول ١٠٠٠٠م مشي ٤٦،٤٥ق والطالب محمد فوزي - مركز أول ١٥٠٠م ٢.،٤ق و الطالب يوسف بدر - مركز ثالث ٨٠٠م ٢.،٢ق

و تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة لأبطال المدرسة الرياضية بنين ، وإدارة المدرسة وتوجية التربية الرياضية، ومدرب المدرسة الكابتن مصطفى المراكبي ، والاستاذ رضا فاروق مدير المدرسة ، والدكتور محمد البشيهي موجه عام التربية الرياضية ، والأستاذ هشام أبو عوف مدير إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، وتحقيق المركز الأول الثالث فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى.







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