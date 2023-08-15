عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تأهل المدرسة الرياضية بنين بالفيوم للمشاركة في البطولة العربية بعمان

الطلاب الفائزين بتعليم
الطلاب الفائزين بتعليم الفيوم

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (المدرسة الرياضية بنين)،  تحت رعاية الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم؛ حيث حصدت المركز الأول والثالث  في بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت ١٨ سنة .

 

وتأهل أبطال المدرسة الرياضية بنين للمشاركة في بطولة الجمهورية تحت ١٨سنة لالعاب القوى والتأهل للبطولة العربية بعمان بعد حصولهم علي المركز الاول والميداليات الذهبية.

 

حيث حقق أبطال المدرسة الرياضية بنين بالمراكز التالية : الطالب زياد شريف أنيس - مركز أول  ١٠٠٠٠م مشي   ٤٦،٤٥ق والطالب محمد فوزي - مركز أول  ١٥٠٠م  ٢.،٤ق و الطالب يوسف بدر - مركز ثالث  ٨٠٠م   ٢.،٢ق

و تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة لأبطال المدرسة الرياضية بنين ، وإدارة المدرسة وتوجية التربية الرياضية، ومدرب المدرسة الكابتن مصطفى المراكبي ، والاستاذ رضا فاروق مدير المدرسة ، والدكتور محمد البشيهي موجه عام التربية الرياضية ، والأستاذ هشام أبو عوف مدير إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، وتحقيق المركز الأول الثالث فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى.
 

 

 

تعليم الفيوم: العمل on line يوم الأحد خلال شهر أغسطس 2023

 

 

‏تعليم الفيوم: 330 فرصة عمل لخريحي التعليم الفني بملتقى التوظيف بالمحافظة


 

71e5cb00-64c1-4a7b-97fd-645b6fd4f0f1
71e5cb00-64c1-4a7b-97fd-645b6fd4f0f1
894b34c6-8c3a-4b2d-a7ae-7a832225b357
894b34c6-8c3a-4b2d-a7ae-7a832225b357
69240212-c381-4fde-8d6b-a5906739dee8
69240212-c381-4fde-8d6b-a5906739dee8
7dabcb96-8574-4a2e-9bb0-cf72fbbd323c
7dabcb96-8574-4a2e-9bb0-cf72fbbd323c
23d63bdb-a237-4d3d-81b0-490b332daf2d
23d63bdb-a237-4d3d-81b0-490b332daf2d
الفيوم اخبار الفيوم المدرسة الرياضية تعليم الفيوم البطولة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحلة من الإسماعيلية إلى القاهرة.. اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

خلص بنسبة 99%.. سيف زاهر يكشف مهاجم الأهلي الجديد بعد رحيل شريف

حسين الشحات يوجه رسالة غامضة بعد تطورات أزمته مع الشيبي

نقطة برتقالية.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف آيفون 

الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة

أفضل سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

أشعل النيران في شقيقته وأولادها.. تفاصيل جريمة منتصف الليل بعين شمس

ترشيحاتنا

إسهامات الفلاحين في الاقتصاد المصري على طاولة القومي لحقوق الإنسان| صور

ميدالية بطولة أفريقيا وفلوس| ماذا قال وكيل محمد صلاح في التحقيقات

الدولار يسجل 30.84 جنيه| تعرف على أسعار باقي العملات

بوتين يبعث رسالة إلى زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية.. وكيم يرد

بعد القبض عليهم.. الحبس مع الشغل عقوبة المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح في القاهرة

أفضل آيفون.. أسعار Iphone 14 Pro Max فى السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 8 ملايين جنيه.. حقيبة هيفاء وهبي تثير ضجة على السوشيال ميديا

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة

ماذا يحدث عند علاج البواسير في المستشفى

بسبب سيلفي على محطة القطار.. نهاية مأساوية لرجل وامرأة في شيكاجو

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ