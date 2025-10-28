قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

«الجبهة الوطنية» يعقد اجتماعاً لدعم مرشحيه في مجلس النواب بكفر الشيخ

اجتماع حزب الجبهة
اجتماع حزب الجبهة
محمود زيدان

عقد اللواء مسعد أبو سكين، أمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً تنظيمياً مع هيئة مكتب الحزب؛ لبحث آليات دعم المرشحين وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا رفعت شريف، مرشح الحزب بالقائمة الوطنية، وكمال سنار الأمين المساعد، والإعلامي زايد الزاهد، أمين الإعلام، واللواء عمرو الخولي أمين الحزب بمدينة دسوق.

وخلال الاجتماع، ناقش اللواء أبو سكين ملامح خطة العمل للمرحلة القادمة، والتي تتضمن تنظيم عدد من المؤتمرات الجماهيرية لدعم مرشح الحزب بالقائمة الوطنية، بالإضافة إلى توجيه الوحدات الحزبية بالمحافظة لتنفيذ سياسة طرق الأبواب، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي القادم، ومساندة القائمة الوطنية في حب مصر.

من جانبها، أعربت الدكتورة رانيا رفعت شريف عن امتنانها وتقديرها لثقة الحزب واختيارها ضمن القائمة الوطنية، مؤكدة أنها ستعمل بكل جهد على تقديم خدمة متميزة للمواطنين تليق بتاريخها وتاريخ والدها السياسي الدكتور رفعت شريف، البرلماني الراحل.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الحزب من بينهم النائب البرلماني السابق بدير موسى، والدكتور يوسف العبد، والدكتور أحمد الشناوي، وشريف طولان، والدكتور فوزي فيود.

أخبار كفر الشيخ كفر الشيخ حزب الجبهة الوطنية دعم مجلس النواب مجلس النواب

