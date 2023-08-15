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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير روسيا بواشنطن: الأمريكان يرفضون منح دبلوماسيينا تأشيرات دخول لحضور منتدى إيبك

سفير روسيا في واشنطن
سفير روسيا في واشنطن

كشف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، عن أن واشنطن ترفض إصدار تأشيرات دخول للعديد من المسؤولين الروس لحضور منتدى إيبك في سياتل.

ويأتي الاجراء في اطار فرض الولايات المتحدة عقوبات على روسيا بسبب الحرب الاوكرانية 

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا يظهر "فشل سياسة قيودها ضدنا".

وأوضح أنتونوف - وفقا لما نشره عبر تطبيق (تليجرام)، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "نرى في هذه محاولة أخرى من جانب السلطات الأمريكية لمواجهة الانتقادات المتزايدة فيما يتعلق بفشل السياسة التقييدية للإدارة".

وتابع: "من الواضح تمامًا حتى للروسوفوبيا المحليين أنه لم يكن من الممكن تدمير اقتصادنا وتقويض السيادة التكنولوجية لروسيا".

واستشهد المبعوث الروسي لدى واشنطن بتصريحات خبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأضاف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، أن "الهجمات الغربية على اقتصادنا مرفوضة"، داعيا الشعب الروسي للتطلع إلى مستقبله بثقة.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية - أمس - رجال الأعمال الروس ميخائيل فريدمان وبيوتر أفين والألماني خان وأليكسي كوزميتشيف على القائمة السوداء ، بالإضافة إلى الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال.

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