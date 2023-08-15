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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 4 جنود من قوات حفظ السلام في مالي بعد تعرض لهجومين

حفظ السلام في مالي
حفظ السلام في مالي

تعرضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، لهجومين، نتج عنهما إصابة 4 من الجنود التابعين لها.

أعلنت ذلك، البعثة الأممية، الاثنين، حيث أشارت إلى أن الجنود المصابين من بوركينا فاسو.

ولفتت البعثة إلى أن الهجومين وقعا أمس الأول، الأحد، واستهدفا قافلة عسكرية تقلهم خلال انتقالهم من قاعدة في بلدة بير إلى تمبكتو.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن إصابات الجنود ليست خطيرة، مشددا على ضرورة أن يتم ضمان سلامة جنود حفظ السلام خلال فترة الانسحاب.

وتسعى البعثة إلى تسليم قواعدها ومسؤولياتها إلى السلطات في مالي وفريق الأمم المتحدة القطري، إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل.

وذكر دوجاريك أن البعثة الأممية تحاول تسريع وتيرة انسحابها بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة ووجود خطورة على سلامة وأمن الموظفين الأمميين.

الأمم المتحدة البعثة الأممية المتحدث باسم الأمم المتحدة بوركينا فاسو حفظ السلام ستيفان دوجاريك

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