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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول رد للكاتبة صافيناز كاظم بعد تراجعها عن بيع مكتبتها مقابل مليون جنيه

صدى البلد

كشفت الكاتبة صافيناز كاظم عن سبب عرض مكتبتها للبيع مقابل مليون جنيه، مؤكدة أن المكتبة تحتاج إلى رعاية وعناية واهتمام وترتيب هي لم تعد قادرة عليه، لاسيما وأنها قاربت ٨٦ عاما.

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بسبب نوارة نجم.. صافيناز كاظم تتراجع عن عرض مكتبتها للبيع

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أثارت جدلا كبيرا.. صافيناز كاظم تعرض مكتبتها للبيع مقابل مليون جنيه

 

وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور المذاع مساء الاثنين عبر فضائية etc انها قررت بيع مكتبتها دون التشاور مع ابنتها نواره احمد نجم، خوفا من أن تكون المكتبة عبئا عليها بعد وفاتها، قائلة: أنا عارفة مسؤوليات نوارة واعبائها، وهي برج الميزان فحاسمة وتقدر الأمور فقولت لو ربنا افتكرتي نوارة هتتخلص من المكتبة، قولت اعرضها لناس متخصصين يقدروا قيمتها.

وأضافت: لم احزن على بيع كتبي لاني لو اتخذت قرار لا احزن بعده، ولكن كنت أرى أن الكتب تروح مكتبة متخصصة تنسق وترتب ووضعت مبلغ مليون جنية لأن الناس بتستهر بقيمة الكتب، وكان في نيتي أن اهدي نواره وأولادها المبلغ.

وأكدت انها تراجعت عن بيع مكتبها بعد رفض ابنتها نوارة وتآكيدها أن ابنائها علي وفاطمة يرغبون في الاحتفاظ بالمكتبة.

الإعلامية إنجي أنور الكاتبة صافيناز كاظم برنامج مصر جديدة صافيناز كاظم مصر جديدة

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