بعد عرضها للبيع.. رد صادم من الكاتبة صافي ناز كاظم على متابع طلب منها صورة لمكتبتها|تعرف عليه

تثير الكاتبة صافي ناز كاظم الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن نيتها بيع مكتبتها الشخصية مقابل مبلغ مالي، في منشور على حسابها في فيسبوك.

أعلنت صافي ناز كاظم أنها تعرض مجموعة كتبها للبيع بمبلغ مليون جنيه. هذا الإعلان أثار استياء وحزن العديد من متابعيها.

كتب متابع لها تعليقًا “ لو تنزلي صور ليها هتسهلي عملية البيع” لترد الاخرى “ لن ابذل اي مجهود”



صافي ناز كاظم

هي كاتبة وناقدة مصرية، حصلت على درجة البكالوريوس في الآداب من قسم الصحافة في جامعة القاهرة عام 1959، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة في عام 1960 حيث حصلت على درجة الماجستير في النقد المسرحي من جامعة نيويورك في يونيو 1966، وعادت إلى مصر في نفس العام.

بدأت صافي ناز كاظم مسيرتها الصحفية كصحفية تحت التدريب في نوفمبر 1955 عندما كانت طالبة في كلية الآداب قسم الصحافة بجامعة القاهرة، عملت في قسم الأبحاث ومجلة "آخر ساعة" ومجلة "الجيل الجديد". ثم انتقلت إلى دار الهلال حيث عملت كناقدة مسرحية وكاتبة في مجلات المصور، حيث نشرت مقالات نقدية مسرحية بين عامي 1965 و1971 في مجلتي "الهلال" و"الكواكب" حاليًا، تعمل بشكل حر ككاتبة صحفية في عدة منشورات صحفية.

مغامرات صافي ناز كاظم الصحفية

خلال صيف عام 1959، وبعد تخرجها من الجامعة، قامت صافي ناز كاظم بمغامرة صحفية حيث قامت بجولة في سبع دول أجنبية مع شقيقتها باستخدام طريقة الركوب المتعاقبة، وكانت تحمل فقط عشرين جنيهًا. استمرت هذه التجربة لمدة سبعين يومًا ، زارت خلالها لبنان واليونان وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، كتبت تجربتها المثيرة في سلسلة من المقالات التي نشرت في مجلة "الجيل" وقدمها الكاتب الراحل موسى صبري بأنها "أجرأ مغامرة صحفية عام 1959".

تزوجت صافي ناز كاظم من شاعر العامية أحمد فؤاد نجم في 24 أغسطس 1972، وأنجبا ابنتهما الوحيدة التي ولدت خلال حرب أكتوبر 1973 وأطلقا عليها اسم نوارة الانتصار أحمد فؤاد نجمأما بالنسبة لقرار صافيناز كاظم ببيع مكتبتها الشخصية، فقد أثار جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. الكثير من المتابعين عبروا عن استيائهم وحزنهم لانتهاء مجموعة الكتب الشخصية التي تحمل قيمة ثقافية وتاريخية.

من الجانب الآخر، هناك بعض الآراء التي تدعم حق صافي ناز كاظم في بيع مكتبتها الشخصية، حيث يعتبر البعض أن الأشخاص لديهم الحق في التصرف في ممتلكاتهم الشخصية كما يرون مناسبًا.