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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إبراهيم فرغلى ينتهى من رواية "بيت من زخرف.. عشيقة ابن رشد" بعد سنوات

صدى البلد

كشف الكاتب إبراهيم فرغلي، عن انتهاءه من مراجعة مسودة روايته الجديدة، بعد 6 سنوات من العمل عليها، والتى تحمل اسم "بيت من زخرف.. عشيقة ابن رشد".

وقال إبراهيم فرغلى، عبر حسابه على منصة التدوينات "فيس بوك": "وكنت أظنها لا تنتهي ولن تنتهي.. تمت المراجعة الأخيرة بعد ست سنوات تقريبا ولو إن النصوص في الحقيقة لا تنتهي".

ومؤخرا أصدرت الدار المصرية اللبنانية رواية "قارئة القطار" للكاتب إبراهيم فرغلي، والتى يستعيد فيها أسئلة الهوية والذاكرة وعلاقة الإنسان بجذوره، حيث تسعى الرواية عبر حكاية غرائبية مشوقة لاستعادة أجواء الثورة العرابية، حيث وجدت مصر نفسها فى الربع الأخير من القرن الـ 19عند مفترق طريق.

وفى الرواية، لا يختلف مصير الوطن عن مصائر أبطاله، فكما كان الاحتلال الإنجليزى للبلاد أشبه بتغريبة طويلة عاشتها مصر، فإن محمود الوهم وفاطمة بطلى قصة الحب فى الرواية يعيشان تغريبة من نوع مختلف عندما يأتى الاحتلال ويصل آمالهما فى النهوض من كبوة الفقر والتحرر من واقعهما المكبل بالتقاليد الى محطة الخذلان والأسى وهى المحطة نفسها التى انتهى عندها أمل أحمد عرابى.

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إبراهيم فرغلي، كاتب مصرى يعيش فى الكويت منذ 15 عامًا وعمل صحفيا بجريدة (الأهرام)، ومجلة العربى الكويتية، و نشر له عدد من الروايات والمجموعات القصصية من بينها روايات "كهف الفراشات، وثلاثية روائية بعنوان جزيرة الورد تضم روايات: ابتسامات القديسين، وجنية فى قارورة، ومفتاح الحياة، ثم أبناء الجبلاوي، ومعبد آنامل الحرير"، وثلاث مجموعات قصصية: "باتجاه المآقي، أشباح الحواس، شامات الحسن"، وفى مجال الكتابة للأطفال والناشئة: ثلاث روايات للفتيان، ونال جائزة ساويرس الأدبية فئة كبار الكتاب لدورتين كما رشحت روايته "معبد أنامل الحرير" ضمن اللائحة الطويلة لجائزة البوكر العربية دورة العام 2015 / 2016، وترجمت بعض أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية .

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