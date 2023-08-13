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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

لقاءات توعية بأضرار الختان وأهمية الفحوصات الطبية ضمن أنشطة ثقافة بورسعيد

صدى البلد

ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، شهد فرع ثقافة بورسعيد أمس عددا من الأنشطة الفنية والثقافية في سياق برامج التوعية التثقيفية للرواد بعدة قضايا مجتمعية.

في هذا السياق وفي إطار التعاون مع جمعية بورفؤاد لرعاية الأسرة والطفولة، أقام بيت ثقافة قرية أم خلف جنوب بورسعيد جلسات توعية الشباب والفتيات بالقرية، حيث جاءت الندوة الأولى للفتيات عن "أضرار الختان" تحدثت بها نرمين العصفوري، موضحة أن هذه العملية لا تعود بأية منافع صحية على الأنثى، بل قد تعرضها لمشاكل صحية، ونفسية، وأن القانون المصري، أقر أن ختان البنات يعتبر جناية.

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أعقبها ندوة للشباب عن "أهمية الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج" تحدث بها كريم فنديس عن أهمية الفحوصات الطبية لدى الشباب قبل الزواج، حيث إنها تساهم في الكشف المبكر عن أي أمراض تتعلق بالإنجاب كذلك اكتشاف أية أمراض في مراحلها الأولى والعمل على علاجها.

الفعاليات جاءت ضمن برامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة د.جيهان الملكي، وتضمنت كذلك حفلا نظمه البيت لتكريم أبناء القرية المشاركين فى الدورة التدريبية لتعليم اللغة الإنجليزية والتي استمرت على مدار شهر كامل بالمجان بإشراف كل من منار نور الدين، وإسراء العربي، واستهدفت الدورة ثلاث مجموعات قسمت كل مجموعة لمرحلة سنية تتناسب مع محتوى المادة وقد شهدت الدورة إقبالا كبيرا من أبناء القرية والقرى المجاورة.

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