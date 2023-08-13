"ثقافتنا في إجازتنا" تختتم أسبوعها الثالث بدمياط الجديدة ورأس البر وبلطيم

شهد الأسبوع الثالث لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" الصيفية، أمس السبت، والتي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ختام عروض الفلكلور الشعبي مع ثلاث فرق متنوعة حيث قدمت الغربية للفنون الشعبية عروضها بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة، وعرضت قنا للفنون الشعبية رقصاتها بممشى النيل برأس البر، وأبهرت كفر الشيخ للفنون الشعبية جماهير شاطئ النرجس بمصيف بلطيم.

وضم البرنامج المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي ألوانا من تراث محافظة الغربية منها: رحلة صوفية، قطر بلدنا، الحجالة، التنورة، أغاني شعبية، نغمة مصرية، حمص وحلاوة طنطا"، وأخرى من الفلكلور الصعيدي منها: القلل القناوى، الفرح القناوى، التنورة، قصب السكر، العصايا، وتابلوهات لفولكلور وتراث كفر الشيخ ومنها رقصة الحصاد، التنورة، رقصة وانا نازلة أدلع.

تقام الفعاليات بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وتنفذ من خلال فرعي ثقافة دمياط برئاسة د. فادى سلامة، وفرع ثقافة كفر الشيخ.